14 feestvierders met CO-intoxicatie

Een 73-jarige man in de Goedetijdstraat in Hoboken betrapte een inbreker op heterdaad. De bewoner begon luidkeels te roepen, waarop de inbreker het op een lopen zette. In de tuin probeerde de verdachte zich in het tuinhuisje te verschansen. De politie was intussen ter plaatse en kon de verdachte in de tuin oppakken. De man bleek zwaargewond aan zijn been door een val van een tuinmuur van 4 meter hoog. Hij werd eerst naar het Middelheimziekenhuis gebracht voor verzorging. De 20-jarige man, die illegaal in het land verblijft, werd in het ziekenhuis onder bewaking geplaatst. Na verzorging werd hij voor verder onderzoek naar het politiekantoor gebracht. Hij werd vanmorgen voorgeleid bij het parket.