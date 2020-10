Economie Co-workingplekken worden massaal geannuleerd

Bij co-workingplekken regent het deze week annulaties. Bedrijven zijn vaak op zoek naar ruimtes om in groep te vergaderen. En dan is zo'n co-workingspace een ideale locatie. Behalve nu, en zeker sinds de verstrengingen die zijn ingevoerd. Er komen anderzijds wel meer individuele klanten over de vloer, want niet iedereen went er aan om de hele week thuis te werken.