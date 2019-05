Een digitale fortengordel rond Antwerpen. Dat stelt Open Vld lijsttrekker Christian Leysen voor. Daarmee bedoelt hij dat Antwerpse bedrijven aan hun werknemers de mogelijkheid moeten bieden om in co-working spaces, buiten Antwerpen, te werken. Want nu de files nog langer zullen worden verliezen bedrijven personeel en dat terwijl het toch al moeilijk is om geschikte werknemers aan te trekken.