Coalitiegesprekken Borsbeek muurvast

De coalitiegesprekken in Borsbeek zitten in het slop. Vorige zaterdag bereikten Iedereen Borsbeek en N-VA nochtans een inhoudelijk akkoord. De partijen raken het echter niet eens over de verdeling van de mandaten. De voorgestelde gelijke verdeling van 3 mandaten voor elke partij is voor N-VA blijkbaar onvoldoende.

De Borsbeekse kiezer hield de opties beperkt, maar wel duidelijk op 14 oktober: Iedereen Borsbeek van burgemeester Dis Van Berckelaer won de verkiezingen en haalde 10 zetels. N-VA behield z’n 9 zetels en ook Vlaams Belang bleef op 2 verkozenen. Burgemeester Van Berckelaer haalde daarbij de meeste voorkeurstemmen: 1350. Al vrij snel na de verkiezingen gingen N-VA en Iedereen Borsbeek aan tafel voor de vorming van een nieuw bestuur.

Er werd eerst over inhoud gepraat. Na 2 maanden constructief overleg, bereikten N-VA en Iedereen Borsbeek vorige zaterdag een mooi akkoord. De plannen liggen klaar om de komende zes jaar de problemen met voetpaden, sluikstorten, mobiliteit en nog veel meer aan te pakken.

Op de mandatenverdeling loopt het echter spaak. Iedereen Borsbeek legde al in oktober een voorstel voor een gelijke verdeling van de mandaten (3-3 met Van Berckelaer als burgemeester) op tafel. De partij houdt vast aan een college met 4 N-VA mandatarissen en 2 mandatarissen van Iedereen Borsbeek. Na drie lange gesprekken hierover zijn de partijen zaterdag zonder akkoord over dit punt uit elkaar gegaan.

Van Berckelaer: “wij hebben 10 zetels in de gemeenteraad, N-VA heeft er 9. Een gelijkwaardige 3-3 verdeling in het college is dus écht een heel redelijk voorstel van ons. Wij roepen onze collega’s van N-VA dan ook op tot het nemen van hun verantwoordelijkheid. Wij willen zo snel mogelijk aan de slag. Geen politieke spelletjes, maar de problemen van de Borsbekenaren aanpakken. Borsbeek begrijpt dit niet. We hebben zeker allemaal een groot hart voor Borsbeek, tijd om dat te tonen”.

Op 7 januari wordt de gemeenteraad in Borsbeek geïnstalleerd. Er zijn geen nieuwe gesprekken gepland, zolang deze evenwichtige verdeling onbespreekbaar is. “Onze deur blijft wagenwijd open staan. Borsbeek verdient snel een sterk bestuur”, besluit de huidige burgemeester.

(bericht : Iedereen Borsbeek)