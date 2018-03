Coalitiepartners niet opgezet met betaald parkeren buiten de Ring

De beslissing over de uitbreiding van het bewonersparkeren naar wijken buiten de Ring is opnieuw uitgesteld. Daar is eerder ongenoegen over ontstaan bij de meerderheidspartijen.

Mobiliteitsschepen Koen Kennis liet in verschillende wijken al partijfolders bussen, met de melding dat het bewonersparkeren er wordt ingevoerd. Alleen is dat nog niet formeel beslist binnen het schepencollege. Open Vld en CD&V reageren misnoegd. Ze vinden het niet kunnen dat die beslissing zou worden genomen in wijken waar er geen grote parkeerdruk is. Zij zijn meer voorstander van een uitbreiding van de blauwe zone, waar chauffeurs een parkeerschijf moeten leggen.