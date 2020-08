Cocaïne bestemd voor België onderschept in Colombia

De lokale politie voor drugsbestrijding heeft gisteren in de haven van de stad Santa Maria in Colombia 1.100 kilogram cocaïne in beslag genomen die bestemd was voor de haven van Antwerpen.

De drugs zaten verpakt in bananendozen. In 2020 hebben lokale autoriteiten met ondersteuning van het VN-programma in totaal al een 54-tal ton cocaïne in beslag genomen in de landen en havens van oorsprong. Daarvan was 32.5 ton bestemd voor Europa en 10 ton voor België. In vergelijking met 2019 werd er minder vaak drugs in beslag genomen, maar de vangsten waren wel steevast groter dan in 2019.

(foto Pixabay)