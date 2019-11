Coco Loco, dat is het grootste Halloweenfeest van ons land. Zo'n 6000 griezels zakten gisteravond af naar de Waagnatie in Antwerpen. Eigenlijk is het niet echt een Halloweenfeest, maar de Mexicaanse variant van Allerheiligen: Dia de los Muertos. De dag van de doden. Want in Mexico wordt er tijdens die dag niet getreurd, maar vooral gevierd.