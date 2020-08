De natuurgebieden in onze regio krijgen code geel voor brandgevaar. Oorzaak zijn de aanhoudende droogte en de voorspelde hittegolf.

Het gaat ondermeer om de Kalmthoutse heide, het Zoerselbos en het Peerdsbos in Brasschaat. Wellicht wordt de volgende dagen code oranje verwacht. Vanaf dan worden de brandtorens bemand en is de brandweer extra waakzaam. Kinderen mogen dan enkel onder toezicht in het natuurgebied.

(foto Pixabay)