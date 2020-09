De coronacrisis slaat een gat in de begroting van de scholen, dat zegt het katholiek onderwijs. Scholen moeten massaal investeren in hygiënisch materiaal en extra poetsuren, en daar hangt een prijskaartje aan vast. De overheid voorziet wel een compensatie, maar daar kunnen de scholen hun extra kosten niet mee dekken. Vooral de basisscholen komen in de problemen.