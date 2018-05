Code oranje op Kalmthoutse heide

In verschillende Antwerpse natuurparken is vandaag code oranje van kracht, dat meldt het Agentschap Natuur en Bos. Bijvoorbeeld in de Kalmthoutse Heide.

Code oranje duidt op hoog brandgevaar. Door de warmte en de droogte is het risico op brand veel groter. Beheerders en brandweer zijn daarom extra waakzaam en ook de brandtorens in de Kalmthoutse Heide worden overdag bemand. Het Agentschap Natuur en Bos vraagt ook om extra voorzichtig te zijn, zo vragen ze bijvoorbeeld om niet te roken in natuurparken.