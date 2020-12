Colruyt biedt winkelpersoneel twee extra dagen verlof aan

Het winkelpersoneel van Colruyt krijgt volgend jaar twee extra dagen betaald verlof, als compensatie voor het uitzonderlijke jaar 2020 als gevolg van de coronapandemie. Eén dag daarvan valt op 2 januari en is dus niet vrij te kiezen. Dan zullen alle winkels van de groep gesloten blijven.

In oktober en november waren er nog herhaaldelijk acties in winkels van de supermarktketen en dan vooral in de regio Luik (Herve, Fléron, Verviers, Seraing ...). Het personeel eiste compensaties voor het extra werk en de risico's als gevolg van de coronapandemie. Intussen werd een sectoraal akkoord bereikt, dat voorziet in een extra premie van 500 euro netto. Die wordt bij Colruyt omgezet in maaltijdcheques en kortingen op winkelproducten.

Ook is voorzien in een extra vergoeding bij tijdelijke werkloosheid in het geval een personeelslid in quarantaine moet. "Dan zal zijn loon 100 procent worden vergoed", aldus de directie.

Binnen de winkels van Colruyt worden er nog extra veiligheidsmaatregelen genomen en wordt de werkregeling tijdens het drukke eindejaar versoepeld, zodat het personeel comfortabeler kan werken.

(Bron en foto: © Belga)