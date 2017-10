Colruyt-groep neemt Albert Heijn filiaal Groenplaats over

Colruyt Group neemt het Albert Heijn-filiaal aan de Groenplaats in Antwerpen over. In het kader van de fusie tussen Ahold en Delhaize was dit de laatste winkel die verkocht moest worden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

Door de fusie tussen Ahold Delhaize en Albert Heijn moesten enkele filialen van AH gesloten worden. Groenplaats was er een van. De overname door de Colruyt-groep zou al over een maand een feit zijn. Het personeel van Albert Heijn zou aan de slag kunnen in andere filialen. De supermarkt op de Groenplaats wordt mogelijk een Spar.

