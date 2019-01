Colruyt Group springt op pakketjestrein

In een zestal winkels van Colruyt Group zullen klanten een half jaar lang BringMe-pakjesbrievenbussen kunnen testen. Daarmee kunnen ze pakketjes van webwinkels overal ter wereld ontvangen, terugsturen en verzenden.

Koeriers van pakjesdiensten kunnen in de leveringskasten pakketten achterlaten. Zodra een pakje wordt afgeleverd, krijgt de bestemmeling via de bijhorende app een notificatie. Bpost komt daarnaast op regelmatige basis pakjes ophalen om te verzenden.

De BringMe-pakjesbrievenbussen worden tot midden mei getest in zes filialen: OKay Compact Boudewijnstraat Antwerpen, OKay Herent, OKay Vossem, OKay Welle, OKay Compact Elsene en Bio-Planet Leuven. Bedoeling is om het testproject nadien grondig te evalueren.

BringMe begon in 2012 als een intelligente thuisleveringskast, maar is intussen ook beschikbaar voor kantoorgebouwen en winkels. De pakjesbrievenbussen zien eruit als een grote kast met verschillende afgesloten compartimenten en een groot touchscreen.

