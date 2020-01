De helft van de bloemen in het Arboretum in Kalmthout staat nu al in bloei. Dat komt door de zachte winter. U kan er nu al genieten van kleuren en geuren van bloemen die normaal gezien pas eind februari in bloei staan. Alarmerend is het niet, zeggen ze in het Arboretum. Maar het is duidelijk dat er heel wat aan het veranderen is.