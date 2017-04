Comics Station zondag open

De deuren van het eerste pretpark waar Belgische stripfiguren tot leven komen, gaan op zondag 9 april definitief open voor het grote publiek. Een jaar lang werd er gebouwd aan het pretpark dat zich bevindt in het Centraal Station van Antwerpen. Een pretpark met meer dan 60 attracties en activiteiten, goed voor ongeveer vier uur familieplezier. “Vanaf nu is het mogelijk om in de tijd te reizen met de teletijdsmachine van Professor Barabas” aldus Wim Hubrechtsen, CEO van Comics Station Antwerpen.

Nog nooit eerder werden Belgische stripfiguren samengebracht in een pretpark. Maar op zondag 9 april is het zover, dan verwelkomen De Smurfen, Lucky Luke, Suske en Wiske, De Kiekeboes, Jommeke en Urbanus de bezoekers aan Comics Station Antwerp voor de eerste keer. Alle zones van het vier verdiepingen tellende pretpark zijn klaar. Glijden van de allerhoogste indoor glijbaan ter wereld, weggeflist worden met de teletijdmachine van professor Barabas, in het bos een feestje bouwen met De Smurfen of net als Lucky Luke sneller schieten dan je schaduw, het kan vanaf 9 april in Comics Station Antwerp. “De afgelopen dagen hebben we flink getest en de laatste zones volledig ingericht,” zegt Hubrechtsen. “Vanaf nu is het echt mogelijk om in de tijd te reizen met de teletijdsmachine van Professor Barabas.”

Tollembeek

Om alle attracties af te krijgen en te optimaliseren ging het pretpark een week later open dan gepland. Een van de laatste zones die af was, is Tollembeek. In dit knotsknetter gekke dorp is geen enkele stap een normale. Niemand minder dan Urbanus zelf heeft deze themawereld mee ontworpen. De grootste trekpleister in Tollembeek, is een funhouse: een kermisattractie gebouwd als een huis met meerdere etages, waar je doorheen loopt en voorbij verschillende hindernissen moet. Denk aan: snel lopende banden, een touwbrug, maffe trappen, trillende vloeren. “We hebben Urbanus een aantal malen vriendelijk moeten intomen, omdat we in de eerste plaats toch een kindvriendelijk familiepark zijn. Laat ons zeggen dat een aantal van zijn originele hersenspinsels die de finale versie van de attractie niet gehaald hebben, net iets te pikant of gewaagd waren voor een jong publiek”, lacht Hubrechtsen.

Comics Kitchen

De Comics Kitchen, het restaurant van Comics Station Antwerp opende afgelopen week al de deuren. In het restaurant dat iedere dag open is, worden Belgische gerechten geserveerd. Hubrechtsen: “In onze Comics Kitchen kan iedereen terecht; parkbezoekers, maar ook treinreizigers, passanten en buurtbewoners.” Bij de Comics Kitchen bevindt zich een grote binnenspeeltuin met meerdere verdiepingen die ook na sluitingstijd van het park toegankelijk is voor restaurantbezoekertjes, zodat hun ouders rustig kunnen genieten in het restaurant en de kinderen naar hartelust kunnen spelen.

De allereerste bezoekers

Comics Station Antwerp is elke woensdagnamiddag van 12 tot 18 uur, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur, en tijdens de Belgische en Nederlandse schoolvakanties geopend ook van 10 tot 18 uur. De 25 personen die 9 april als allereerste een ticket kopen en het pretpark binnengaan, wacht een leuk cadeau in onze shop (1 cadeau per gezin). “De laatste werkmannen verlaten Comics Station, de schoonmaakploeg is langsgeweest, de deuren kunnen open,” zegt Hubrechtsen. “Om 10 uur ‘s ochtends is het op 9 april zo ver.