De politie van Brasschaat is op zoek naar de eigenaars van een hele reeks gestolen spullen. Vooral tuin- en werkmateriaal, maar ook waardevolle koersfietsen. Het is de buit die een dief kon maken over een periode van anderhalf jaar. Hij was actief in de hele provincie, maar ook in Nederland. De man is in verdenking gesteld en de politie wil nu dus de rechtmatige eigenaars vinden van al het materiaal waar de man mee aan de haal ging.