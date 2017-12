Compleet nieuw parcours voor 6de Antwerp Urban Trail

Dit jaar kan je op 11 maart 2018 door de balzaal van Grand Café Horta lopen tijdens de Antwerp Urban Trail. De organisatie heeft een gloednieuw parcours uitgestippeld voor de zesde editie. Bij de nieuwe passages: het Zuiderpershuis en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. De zeventien andere locaties worden later bekendgemaakt. Ook nieuw: naast het parcours van 12 km is er nu ook een kleiner traject van 7 km. Inschrijven kan vanaf vandaag. En hoewel er plaats is voor 10 000 deelnemers moeten sportievelingen er snel bij zijn want de vorige edities waren telkens na een maand uitverkocht.

Foto: Belga