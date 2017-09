Computerdief gevat

In een winkel aan de Eiermarkt kregen ze zaterdag te maken met een laptopdief. De man van 46 werd betrapt door een winkeldetective toen hij een doos met de computer erin nam en ermee weg ging. Het personeel van de winkel ging de dief achterna en alarmeerde de politie. De dief werd meteen geboeid en aan een fouille onderworpen. Hij was geen onbekende voor de politie en had al wat feiten achter zijn naam staan. De draagbare computer raakte niet beschadigd en kon opnieuw in de winkel gelegd worden. De verdachte is meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.