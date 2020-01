Lange files in Waaslandhaven door computerproblemen bij DP World

Problemen met het computersysteem van containerterminalbeheerder DP World leiden maandag indirect tot heel wat verkeershinder in de Waaslandhaven. Dat zegt Gazet Van Antwerpen en het bedrijf bevestigt het nieuws.

Tal van vrachtwagens staan er stil omdat er voorlopig geen containerbehandelingen mogelijk zijn op kaai 1700, noch aan land-, noch aan waterzijde.

De problemen begonnen omstreeks 13.30 uur en zouden niet het gevolg zijn van een cyberaanval. 'Het gaat om een interne systeemupdate die niet goed verlopen is', zegt woordvoerster Kris Thieren. 'We weten waar het probleem zit en doen alles om het zo snel mogelijk op te lossen. Een deel van het systeem is al opnieuw actief, de rest hopen we in de loop van de komende uren te kunnen heractiveren.'

De containerterminal in kwestie is een van de grootste van het hele Antwerpse havengebied.

Foto: Archief