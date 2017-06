Computers Maersk gehackt

De computers van Maersk zijn wereldwijd gehackt. Het gaat om een aanval met gijzelsoftware. De hackers vragen 300 dollar per computer om de hacking ongedaan te maken.

In een Twitterbericht zegt Maersk dat er een inderdaad een probleem is. Ondertussen heeft het bedrijf het probleem bevestigd aan de redactie van atv. Alle computers werden onmiddellijk afgesloten. Wat de impact van de hacking is, is nog niet duidelijk. In Rotterdam ligt de terminal wel plat. In Antwerpen werken de terminals wel normaal.