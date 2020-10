Conceptontwerp Ringpark Groene Vesten is klaar

Het college nam kennis van het conceptontwerp voor het Ringpark Groene Vesten. Dat park zal, op de grondvesten van de vroegere Brialmontomwalling, bestaande en nieuwe ‘Vestenparken’ aan elkaar rijgen. Wadi’s, infiltratiezones en waterbuffers zorgen er voor een robuuste waterhuishouding. Een afwisseling tussen schermen en bermen, die zo dicht mogelijk tegen de Ring liggen, dragen bij tot een beter lucht- en geluidsklimaat. Zachte verbindingenvormen aangename en veilige routes vanuit de wijken naar het park. Ten slotte wordt het Ringfietspad geoptimaliseerd door het te voorzien van veilige en comfortabele ongelijkvloerse kruisingen en door voldoende ruimte te geven aan alle gebruikers. Dit conceptontwerp wordt nog voor advies voorgelegd aan alle betrokken districtsraden (Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne).

Ringpark Groene Vesten is zo’n 450 voetbalvelden groot en loopt langs weerskanten van de Ring van het station Antwerpen-Zuid tot aan het knooppunt met de E34/E313 op de grens van Borgerhout met Deurne. Het maakt van deze zone langs de Ring een groene plek voor de buurt en de stad.

Ring van Vestenparken

Het ontwerpteam grijpt terug naar de vroegere Brialmontomwalling als inspiratie voor het nieuwe Ringpark Groene Vesten. Het glooiende landschap tussen geluidsbermen, schermen en wadi’s geeft, net als de vroegere omwalling en verdedigingsgrachten tussen stad en daarbuiten, een uniek karakter aan het Ringpark waarin nieuwe en reeds bestaande ‘Vestenparken’ en verbindende parkzones elkaar afwisselen.

De bermen en schermen doorheen het Ringpark worden zo dicht mogelijk tegen de Ring geplaatst. Zo vergroot niet enkel het effect ervan op het lucht- en geluidsklimaat in de achterliggende wijken en parken, maar komt er lokaal extra parkruimte bij. Voor de eerstelijnsbebouwing en de groene zones het dichtst tegen de Ring streeft het ontwerpteam dezelfde geluidskwaliteit als het Stadspark in het centrum van Antwerpen na.

Slimme investeringen

Met het oog op een toekomstige overkapping moeten er nog heel wat aanpassingen gebeuren aan de huidige Ring. Ook de ruimte die de snelweg vandaag inneemt, zal daardoor veranderen. Het ontwerpteam houdt er in hun ontwerp rekening mee dat een deel van het Ringpark Groene Vesten zal worden aangepast aan de overkapping. Daarbij wordt steeds de afweging gemaakt tussen duurzame investeringen in het permanente deel van het park, en tijdelijke ingrepen die noodzakelijk zijn om op korte termijn heel wat mensen een betere omgevingskwaliteit te geven. Door slim met die investeringen om te gaan, kunnen ze later hergebruikt worden in een andere toepassing op of naast het dak van de Ring.

Aangename en veilige verbindingen met de wijken

Het Ringpark zorgt niet enkel voor een verbinding langs de Ring, ook de verbindingen naar de wijken errond en naar de beide kanten van de Ring spelen een belangrijke rol in het ontwerp. Via een netwerk van ‘nerven’, of zachte verbindingen, kunnen bewoners van de omliggende wijken op een aangename en veilige manier het park of de overzijde van de Ring bereiken.

Het conceptontwerp geeft een eerste indicatie van hoe dat netwerk van nerven kan doorlopen tot diep in de wijken. De stad Antwerpen bekijkt samen met de betrokken districten hoe de uitwerking ervan verder kan opgenomen worden binnen hun eigen werking.

Een Ringpad voor alle parkgebruikers

Een belangrijke verbinding doorheen het Ringpark is het bestaande Ringfietspad. Dat wordt door het ontwerpteam omgevormd tot een breed en comfortabel Ringpad, als een hoogwaardige verbinding rond de stad. Door het zo dicht mogelijk naast de bermen en schermen te plaatsen, vormt het geen barrière in of naar het park.

Op verschillende plekken zorgen nieuwe verbindingen onder of over de autowegen dat het Ringfietspad extra aantrekkelijk wordt voor fietsers en voetgangers. Bestaande onderdoorgangen worden waar mogelijk verbreed zodat naast fietsers ook voetgangers en de lokale fauna uit de Ringzone hier kunnen passeren. Ook worden er zoveel mogelijk ecologische barrières en knelpunten weggewerkt, zodat de unieke bestaande habitats en rijke biodiversiteit langs de Ring verder kunnen uitbreiden en groeien.

Input en feedback welkom

Niet alleen experten en ontwerpers kunnen dit nieuwe Ringpark vorm geven, ook de Antwerpenaar kan tijdens het ontwerpproces input en feedback geven op deze plannen. Vanaf 2 november 2020 kunnen alle geïnteresseerden hun feedback op dit conceptontwerp geven op het online participatieplatform (https://participatie.degroteverbinding.be). Op belangrijke en drukke knooppunten in en rond het toekomstige Ringpark Groene Vesten kunnen buurtbewoners en passanten op grote infopanelen meer informatie terugvinden over het plan.

Het college van de stad Antwerpen nam kennis van dit conceptontwerp, dat nu wordt voorgelegd voor advies aan de betrokken districtsraden (Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne).

(bericht en afbeelding : Stad Antwerpen)