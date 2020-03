Concert Andrea Bocelli in Sportpaleis uitgesteld wegens crisis rond coronavirus

Het concert van Andrea Bocelli in het Antwerpse Sportpaleis dat was voorzien voor 21 maart, wordt verplaatst naar 9 juni om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft concertorganisator Gracia Live vrijdag bekendgemaakt.

Reeds aangekochte tickets blijven geldig, wie niet kan gaan, moet een terugbetaling aanvragen voor 19 maart om 17 uur. De beslissing zou geen gevolg zijn van de situatie in Italië, het thuisland van de beroemde tenor, maar wel van het recente verbod om bijeenkomsten van meer dan 5.000 personen te organiseren in Frankrijk. Dat zorgt er immers voor dat een concert van Bocelli in Parijs op 19 maart moet worden verplaatst en dat heeft dan weer gevolgen voor de rest van de tour van de zanger.

(foto © Belga)