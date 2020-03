Concert Andrea Bocelli verplaatst naar januari

En helaas kan je deze zomer niet genieten van Hello Schoten, want de gemeente schrapt het dansevenement door het corona-virus. Vorig jaar kwamen er nog 25.000 mensen langs op het dansfestival waar groepen uit de hele wereld hun beste beentje voor zetten. Er lagen voor deze editie ook al zes groepen vast, maar die zijn nu dus afgezegd. Want begin juli - veel mensen van over de hele wereld samenbrengen - vindt de organisatie nu geen goed idee. Om onnodige kosten te vermijden, is daarom beslist om de stekker uit de editie 2020 te trekken. Het is de eerste keer in 62 jaar dat het festival niet doorgaat.