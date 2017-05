Concert- en festivalsector naar rechtbank tegen Sabam

Een ongebruikelijke coalitie van concert- en festivalorganisatoren, samen verantwoordelijk voor het grootste deel van de concerten en festivals in ons land, stapt naar de rechtbank en vraagt de rechter om Sabam te dwingen zijn recente prijsstijging voor concerten en festivals in te trekken.



In de loop van 2016 kondigde Sabam eenzijdig nieuwe, verhoogde tarieven aan inzake de inning van auteursrechten, dit zowel voor festivals als voor concerten. Een onderhandelingsronde daarover met de sector was mislukt. Sinds 1 januari 2017 worden de nieuwe tarieven ook toegepast. De eerste concrete afrekeningen wijzen uit dat de nieuwe tarieven neerkomen op een prijsstijging van ongeveer 30%, terwijl de dienstverlening van Sabam ongewijzigd is gebleven.



De sector ziet zich dan ook genoodzaakt om naar de rechtbank van koophandel te stappen, met de vraag om Sabam te dwingen het gebruik van de nieuwe tarieven stop te zetten. Deze blijken immers op velerlei punten onredelijk en in strijd met het wettelijk kader.



De sector heeft de afgelopen maanden intensief overleg gepleegd en is tot de conclusie gekomen dat de nieuwe tarieven van Sabam neerkomen op het misbruik van een feitelijk monopolie. Geen enkel bedrijf in een gezonde concurrentiepositie kan eenzijdig een prijsstijging van 30% opleggen, zonder daar een sterk verbeterde dienstverlening tegenover te plaatsen. Bovendien dwingt Sabam vanuit zijn monopoliepositie het akkoord van de organisatoren over de nieuwe voorwaarden af. Stemmen zij hier niet mee in, dan wordt de organisatoren zonder meer geweigerd om werken uit het Sabam-repertoire te spelen.



De organisatoren van festivals en concerten menen dat de huidige tarifering niet meer overeenstemt met de economische realiteit. Zij voelen zich hierin gesteund door Europese rechtspraak, die een transparante berekening van auteursrechten vooropstelt in functie van de economische prestaties die daar tegenover staan.