Concert in De Roma uitgesteld door Corona

Sinterklaas is weer bijna in het land. Komende zaterdag 13 november komt hij met zijn boot aan in het centrum van Antwerpen. Ook in een aantal Antwerpse districten doet hij zijn ronde. Zo houdt hij halt in Berchem (21 november), Ekeren (27 november – vooraf inschrijven verplicht), Zandvliet (27 november), Merksem (27 en 28 november – vooraf inschrijven verplicht), Wilrijk (28 november) en Hoboken (4 december). Op zondag 21 november landt de Sint om 13.30 uur op de luchthaven van Deurne. Nadien gaat hij via de Diksmuidelaan, de Statiestraat en de Driekoningenstraat naar het Frans Van Hombeeckplein, samen met Pieten, steltlopers, clowns en muzikanten. Ook dit jaar kunnen kinderen na de stoet een praatje maken met Sinterklaas op het Frans Van Hombeeckplein. Voor elk kind is er een cadeautje. Muziek- en dansgroepen zorgen voor extra sfeer. · zondag 21 november o 12.00 uur: deuren van de luchthaven open o 12.30 uur: start animatie o 13.30 uur: aankomst van de Sint o 14.00 tot 16.00 uur: stoet o 16.00 uur: ontmoeting op het Frans Van Hombeeckplein · gratis Berendrecht-Zandvliet-Lillo In het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo kunnen kinderen op zaterdag 27 november gaan kijken naar een sinterklaasvoorstelling in de voor- of namiddag. Het doelpubliek zijn de kleintjes van 3 tot 7 jaar, en het duurt ongeveer 45 minuten. In de concertzaal van het vrijetijdscentrum zorgt de Pietenbende voor een hoop plezier: ze zingen liedjes en spelen spelletjes met goocheltrucjes die ze konden vinden in de speelgoedkast van Sinterklaas. In afwachting van de komst van de Sint maken ze er een feestelijk boeltje van. Benieuwd of dat wel goed komt... . Na de voorstelling ontmoeten de kindjes Sinterklaas in de foyer en krijgen ze nog een snoepzakje mee naar huis. · zondag 27 november om 10.30 en 13 uur · concertzaal Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, Zandvliet · 6/8 euro/kansentarief 2 euro · https://www.vrijetijdscentrumdeschelde.be/sintvoorstelling Ekeren Dit jaar komt de Sint ook naar Ekeren, op 27 november. Om 14 uur begroet hij alle kinderen op het Kristus-Koningplein. Nadien gaan ze samen met hem naar Kasteel Veltwijck en kunnen ze hun kleurplaat afgeven. In ruil daarvoor krijgen ze een geschenkzakje en kan mama of papa een foto nemen.zaterdag 27 november Kristus-Koningplein en Kasteel Veltwijck Inschrijven verplicht, ten laatste op 15/11 via een mail naar district.ekeren@antwerpen.be. de kleurplaten zijn af te halen bij de deelnemende Ekerse handelaars. Een lijst is te vinden op www.ekeren.be.Hoboken Op zaterdag 4 december kan heel de familie de Sint en zijn Pieten verwelkomen aan de veerpont waar hij per boot aankomt. Daarna vertrekt de stoet met paard en koets naar het Gravenhof. In park Gravenhof start op hetzelfde tijdstip een Sinterklaasfestival met foodtrucks, knutselworkshops, een ballonnenclown, een glittertattoo-artiest en zoveel meer. Wanneer Sinterklaas arriveert, start een show met liedjes, dansjes, spelletjes en een goocheloptreden van Jens en zijn Pietenbende. Na afloop kunnen de kinderen nog een geschenkje afhalen op de parking van het Gravenhof.zaterdag 4 december van 14 tot 17 uur veerpont, einde Leo Bosschartlaan / Gravenhof, Louisalei 7 gratis www.gravenhof.orgMerksem Het district Merksem ondersteunt de lokale Gezinsbond in de organisatie van de aankomst van Sinterklaas: Sint en Piet zijn op tocht door heel Merksem en willen de kinderen ontmoeten tijdens een persoonlijk bezoekje aan de voordeur. De Sint maakt graag tijd voor een babbeltje en een foto en brengt uiteraard ook iets mee voor alle brave kinderen. · zaterdag 27 en zondag 28 november · stoepbezoeken in Merksem en dichte omgeving · 12 euro per kind | 3 euro kansentarief · 4 cadeautjes, chocolade en snoep voor elk kind · inschrijven vóór 15 november via inschrijvingen@gezinsbondmerksem.be of 0472 46 53 69. Aan de ouders wordt gevraagd om bij inschrijving wat positieve persoonlijke informatie over hun kind(eren) mee te geven · http://gezinsbondmerksem.be/activiteiten/sinterklaasfeest/Wilrijk Op zondag 28 november nemen Sint en Piet hun intrek in het Wilrijkse gemeenschapscentrum aan de Bist. Wilrijkse kinderen en hun ouders kunnen er in de trouwzaal terecht voor een meet & greet met de grote kindervrienden. Voor en na de ontmoeting voorziet het district nog heel wat animatie zoals een ballonnenplooier, een airbrush-tattostudio en een voorleeshoek.zondag 28 november van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur gemeenschapscentrum, Bist 1 gratis www.wilrijk.be, klik hier voor de rechtstreekse linkDe sinterklaasgekte slaat op 28 november ook toe in cultuurcentrum De Kern. Daar brengt Jan De Smet (De Nieuwe Snaar) een pak traditionele sintliedjes in een fris muzikaal jasje. Het concert ‘Ook de Sint steekt zijn vinger in de lucht’ start om 14.30 uur, tickets zijn aan 6 euro in voorverkoop verkrijgbaar bij cc De Kern op www.ccdekern.be, klik hier voor de rechtstreekse link.Foto Belga