Concert Simply Red in Sportpaleis uitgesteld naar oktober 2021

Het Sportpaleis blijft noodgedwongen concerten uitstellen wegens het coronavirus. Het concert van Simply Red dat gepland stond op zaterdag 14 november zal nu plaatsvinden op zaterdag 30 oktober 2021. Reeds aangekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe datum.

Sportpaleis-topman Jan Van Esbroeck verklaarde dit weekend nog in verschillende media dat hij vreest dat een volledig gevulde zaal voor zijn organisatie pas mogelijk zal worden wanneer er een coronavaccin in omloop is. Een massaconcert organiseren voor slechts een fractie van het normale publiek, mét inbegrip van afstandsmaatregelen, is volgens Van Esbroeck zinloos.

Momenteel hebben alleen kleinschalige evenementen een duidelijk perspectief: vanaf 1 juli kunnen zij weer aan de slag met maximaal 200 bezoekers, zittend en met social distancing. De groep rond het Sportpaleis denkt er wel aan om in de iets verdere toekomst voorstellingen die in de Antwerpse Stadsschouwburg zouden plaatsvinden, te verplaatsen naar de Lotto Arena om daar tot 1.900 mensen goed verspreid over de zaal te kunnen plaatsen.

(foto © Belga)