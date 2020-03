Concert van Eric Clapton wordt verplaatst van 18 juni naar 9 juni 2021

Het concert van Eric Clapton in het Sportpaleis wordt uitgesteld naar 9 juni volgend jaar. Lees hieronder het officiële statement van Eric Clapton :

“Volgend op het advies van de wereldwijde gezondheidszorginstanties spijt het ons zeer dat we geen andere keuze hebben dan aan te kondigen dat de Europese tour van Eric Clapton gepland in mei/juni 2020 wordt verplaatst naar de lente van 2021. De gezondheid en veiligheid van onze band, crew, zaalpersoneel en fans zijn onze topprioriteit. We kijken ernaar uit om jullie te zien in de lente van 2021.” – Eric Clapton Touring

foto Youtube