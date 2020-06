De Corona tijd heeft de academie van Boom (met afdelingen in Reet/Rumst, Puurs, Breendonk en ruisbroek) het zwijgen niet kunnenopleggen. Online werd er verder gewerkt met de leerlingen en ontstonden er heel wat mooie initiatieven. Wekelijks is er nog tot de grote vakantie de academieradio met een play-list vol met inzendingen van de leerlingen, zullen de muziek en toneelvakken online worden voorgesteld en werd er een gloednieuwewebsite gelanceerd. De 117 leerlingen vanuit de afdelingen muziek en woord bliezen het Academielied een nieuw leven in vanuit hun kot.