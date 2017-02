Concurrentie voor Ikea

Meubelgigant Ikea krijgt binnenkort concurrentie in ons land. Want de Deense woonwarenhuis-keten Jysk opent in april een vestiging in Schoten.



Het gaat om de eerste winkel in ons land. Die komt aan de Bredabaan. Jysk wordt zowat beschouwd als het kleine broertje van Ikea. De winkels zijn een pak kleiner, maar het assortiment is wel gelijkaardig. Jysk wil wel in sneltempo uitbreiden in ons land: binnen vijf jaar moeten er al een vijftigtal vestigingen zijn.