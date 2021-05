Nieuws Conflict rond verzakking: hinder aan Straatsburgbrug kan nog lang duren

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De Straatsburg-brug in het noorden van Antwerpen is al maanden deels afgesloten door een wegverzakking en de problemen blijven er zich opstapelen. Het Agentschap Wegen en Verkeer ligt in conflict met Aquafin over de zaak. De stad uitrijden van het Havenhuis naar Kinepolis en de Groenendaallaan is intussen al drie maanden niet meer mogelijk. De fundering van de brug moet wellicht hersteld worden. Dus de verkeershinder is er nog niet meteen van de baan.