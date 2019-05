Conflictvrije kruispunten in Antwerpen worden herbekeken (VIDEO)

Wijnegem krijgt twee nieuwe bruggen over het Albertkanaal. De bestaande brug waarover de Turnhoutsebaan naar het centrum loopt wordt afgebroken vervangen door een hoger exemplaar. Dat is nodig om grotere schepen door te laten. Maar er komt ook een aparte brug voor voetgangers en fietsers. Burgemeester Ivo Wynants is erg tevreden, want het idee van de twee bruggen komt uit zijn eigen gemeenteraad.