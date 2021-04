Donderdagavond ontving de politie een melding voor nachtlawaai in de Sint-Jozefstraat in Antwerpen. In de straat was inderdaad luide muziek te horen. Toen de politie aanbelde aan het pand zagen ze verschillende mensen kijken van achter de gordijnen. De muziek werd afgezet en de ramen gesloten. Ook was het geluid van openschuivende ladders te horen. Vanuit een andere woning in de straat werd de politie aangesproken over het nachtlawaai. De dame wist ook te zeggen dat er juist 4 personen met een ladder op haar terras waren gekropen richting het dak. Nog een andere bewoner van hetzelfde gebouw bevestigde het verhaal van de ladder aan de politie. Via de woning van de meldster kon de politie inderdaad vaststellen dat er meerdere personen op verschillende daken van woningen in de straat waren gekropen. Eén jonge man zat zelf op de nok van een dak nadat hij via de dakpannen omhoog was geklommen. Ondanks zijn precaire situatie bewoog hij zich naar de rand van het dak om zich zo ver mogelijk van de politie te verwijderen. De politie vroeg daarop bijstand aan de brandweer om zeker te zijn dat iedereen veilig van de daken gehaald kon worden. In totaal werden 11 personen (allen tussen 19 en 22) van de daken geplukt. In de woning was duidelijk een lockdownfeest gaande, er had zich bovendien nog 1 iemand op de zolder verstopt, ook deze kreeg een pv. Kort na de tussenkomst van de politie en brandweer werd er een nieuwe oproep ontvangen uit de straat. Een bewoner van de straat was gewekt door 2 personen die op hun dakraam hadden zitten kloppen. Ook deze twee achterblijvers werden van het dak geplukt en krijgen de rekening gepresenteerd.