Congolese schilderkunst bij Raf van Severen

Aan de Godefriduskaai is er een bijzonder tentoonstelling te zien over Congolese schilderkunst.

Raf Van Severen is één van de belangrijkste specialisten in Belgische schilderkunst uit de periode 1870-1970. Wat figuratieve kunst betreft is hij gespecialiseerd in de eerste helft van de 20e eeuw, met een voorkeur voor Fauvisten en expressionisten. Bij de abstracte schilderkunst gaat zijn voorkeur uit naar internationale kunstenaars uit de jaren ‘50 en ‘60. In oktober 1991 startte hij als handelaar op de Tongerse antiekmarkt en de Zavel te Brussel. Daarop volgde een eerste galerie in Waasmunster, en uiteindelijk twee vestigingen in Antwerpen-stad: één in de Minderbroedersrui en één in de Leopoldstraat. Naast zijn galerie aan de Minderbroedersrui 61 in Antwerpen, opende hij in juni een tweede ruimte aan de Godefriduskaai 52, op een steenworp van het MAS - Museum aan de Stroom. Al 27 jaar is deze galerie een vaste waarde binnen de Antwerpse kunsthandelaars. Naast werk van voornamelijk Belgische schilders toont Raf Van Severen een heel gamma aan stijlen gaande van Romantiek, Fauvisme, impressionisme tot abstracte kunst. Hij organiseert regelmatig tentoonstellingen die steeds vergezeld zijn van een uitgebreide catalogus, en hij is ook vaak te zien op verschillende kunstbeurzen.

Door in deze expo een zestigtal schilderijen samen te brengen uit de collectie van zijn vader, brengt Raf van Severen niet alleen een eerbetoon aan de rijke geschiedenis van Congolese schilderkunst, maar ook aan zijn vader. Jo Van Severen heeft van 1953 tot 1963 in Congo geleefd en gewerkt. Daar heeft hij ook zijn eerste kunstwerken gekocht. Na zijn terugkeer in België in 1964 en tot aan zijn overlijden in 2013, is hij altijd blijven verzamelen. Die werken kocht hij in galeries, veilinghuizen maar ook op vlooienmarkten. De gehele collectie omvat maar liefst 1500 werken waaronder namen zoals Bela Sara, Mode Muntu, Pilipili Mulongoy of ook nog Mwenze Kibwanga. Jo Van Severen was een gepassioneerd verzamelaar met oog voor schoonheid en kwaliteit.

(afbeeldingen : Raf Van Severen)