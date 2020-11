Driekwart van de bouwbedrijven (74 procent) zegt dat het aantal afwezigheden op de werkplek vorige maand gestegen is als gevolg van de tweede golf van het coronavirus. Dat blijkt uit een enquête van de Confederatie Bouw bij 423 aannemers die woensdag bekendgemaakt is. Zes op de tien bouwbedrijven hebben het daardoor moeilijk om de afgesproken termijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden te halen. In het licht daarvan vraagt de werkgeversorganisatie de terugkeer van de quarantaine van zeven dagen (met een test op de vijfde dag) in plaats van tien dagen (zonder test) vandaag. Ook moet er volgens de organisatie een wettelijk kader voor de sneltests komen, zodat iedereen snel weet of hij besmet is of verder kan werken. "De tweede golf van het coronavirus treft onze sector hard", betreurt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. "Op korte termijn riskeren de seinen van oranje op donkerrood te springen." De organisatie is wel tevreden met de nieuwe versoepeling van de regeling voor tijdelijke werkloosheid door het coronavirus.