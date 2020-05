Wie vanaf komende maandag weer gaat winkelen in Antwerpen, zal zich aan een aantal regels moeten houden. Om een vlotte doorstroming te garanderen zal worden gevraagd om in winkelstraten rechts te houden als je uit een winkel komt. Zo botsen mensen niet tegen elkaar op. In smalle straten als de Wilde Zee wil de stad zelfs eenrichtingsverkeer invoeren voor de shoppers. Maar dat zien de handelaars er niet meteen zitten.