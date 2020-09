Container met gouderts bevat bijna halve ton cocaïne

In de Waaslandhaven is dinsdag 451,8 kilogram cocaïne aangetroffen in een container met gouderts afkomstig uit Ecuador. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen.

De vondst gebeurde in de Waaslandhaven in Beveren, op het grondgebied van Oost-Vlaanderen, bij een controle op kaai 1742. Het was de douane die de drugs ontdekte, zegt het parket. "In een container met gouderts werd 451,8 kg cocaïne aangetroffen. De cocaïne zat verpakt in verschillende zakken verstopt tussen een lading gouderts. De bewuste container was in de loop van de dag toegekomen met het schip MSC RONIT R. Dit schip was enkele weken geleden vertrokken in Guayaquil in Ecuador met bestemming Finland. Bij een tussenstop in Antwerpen werden verschillende containers gelost aan kaai 1742."

Een doorzoeking van enkele andere containers leverde geen resultaat op. Voorlopig zijn er nog geen verdachten aangehouden voor het transport.

(Bron: Belga)

