Containerdorp UZA wordt quarantainelab om nieuwe vaccins te testen

Het containerdorp dat drie jaar geleden op de parking van het UZA neergepoot werd, krijgt een permanent vervolg. Er komt nu een echt quarantainelab waar nieuwe vaccins getest zullen worden op mensen.

Drie jaar geleden werden er 30 proefpersonen een maand opgesloten in het containerdorp in Edegem. Toen om een nieuw vaccin tegen polio te testen. Het dorp is intussen ontmanteld. Er zijn nu nieuwe vergunningen nodig en de verwachting is dat het nieuwe vaccinopolis in 2022 operationeel zal zijn. Dat is mogelijk te laat om te helpen bij de ontwikkeling van een coronavaccin. Maar er dreigen in de toekomst nog virussen te komen en dan zijn we met dit quarantainelab beter voorbereid.