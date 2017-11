Containerparkmedewerkers in de kijker tijdens 'week van de afvalophaler'

Deze week is het de 'Week van de Afvalophaler', een initiatief van Interafval, het samenwerkingsverband van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), de Vlaamse afvalintercommunales en de instanties voor lokaal afvalbeleid.

Dit jaar focust de campagne op de containerparkmedewerker. Deze campagneweek heeft de bedoeling om de afvalmedewerkers te erkennen in hun job. “Dankzij de inzet van deze mensen, elke dag opnieuw, is onze stad proper. En dat verdient een pluim!”, aldus Caroline Bastiaens, schepen voor stads- en buurtonderhoud.

Ook als burger kan je de ophalers en containerparkmedewerkers bedanken. Dit kan met een sticker op je vuilniszak (van 13 tot en met 24 november te verkrijgen in de bibliotheken, dienstencentra, loketten,…) of eenvoudig met een vriendelijk woord of glimlach. Maar de grootste blijk van respect voor hun werk toon je door je afval correct en tijdig aan te bieden. Enkel door de inzet van zowel de stadsdiensten als de burgers zorgen we samen voor een propere stad.

Morgen zal schepen voor Stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens in het kader van de ‘Week van de Afvalophaler’ de medewerkers van de containerparken bedanken voor hun inspanningen om stad Antwerpen proper te houden.