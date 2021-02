De Mont, de bekende winkel met kook- en decoratieartikelen in Deurne sluit binnenkort de deuren. De eigenaars gaan met pensioen en het winkelpand is verkocht. Het afscheid van de klanten wordt moeilijk, want eigenares Hilde stond al bijna een halve eeuw in de winkel. En de winkel zelf was er al zo'n 100 jaar.