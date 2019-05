Containerterminals rechteroever vanaf juni ook 's nachts open

Ook op de rechteroever van de Schelde zullen de containerterminals in de Antwerpse haven binnenkort 's nachts open zijn. Op de linkeroever is dat al twee jaar het geval.

Bedoeling van een nachtopening is om het verkeer te spreiden zodat er overdag minder files zijn. Na lang overleg wordt dat initiatief vanaf maandag 3 juni dus uitgebreid naar de andere kant van de Schelde en zo zullen de Europa- en de Noordzeeterminal van PSA op weekdagen 24 uur geopend zijn. Beroepsorganisaties Transport en Logistiek Vlaanderen en Febetra juichen de nachtopening toe, maar vinden het wel onaanvaardbaar dat er 's nachts per container betaald moet worden die op- of afgezet wordt. De sector wordt volgens hen opgezadeld met kosten waarvoor ze niet verantwoordelijk is. Zij adviseren hun leden dan ook om de meerprijs door te rekenen.

(foto : Google Street View)