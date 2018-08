Contract Laszlo Bölöni verlengd

Het contract van de trainer van Antwerp, Laszlo Bölöni, wordt vandaag verlengd, dat werd gemeld door de club. Zo werd het een drukke week op de Bosuil, waar ook enkele nieuwe veelbelovende spelers werden aangetrokken.

Luciano D'Onofrio meldde het twee weken geleden al in een interview, Bölöni zou zijn contract bij de oudste club van het land verlengen, dat komt er, als alles goed gaat, vandaag ook van. De 65-jarige coach is in ieder geval nog niet klaar om op pensioen te gaan, maar over de lengte van het contract wou de coach niets loslaten. De verlenging-is in ieder geval geen verassing, met een 11 op 15 is Antwerp voor het tweede jaar op rij goed gestart. De club hoopt dat het de lijn kan doortrekken en dit jaar wel bij de eerste zes kan eindigen.

(Foto: @ Belga Image)