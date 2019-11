De gemeente Zwijndrecht is niet te spreken over de betrouwbaarheid van tram 3. Die zou elke tien minuten van en naar de stad moeten rijden, maar in de praktijk is dat allesbehalve zo. 7500 Zwijndrechtenaren rijden zo goed als gratis met het openbaar vervoer. Dat kost het gemeentebestuur zelf 800.000 euro. Maar daar krijgen de pendelaars dus weinig voor in de plaats. Een grote frustratie voor burgemeester André Van de Vyver.