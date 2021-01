Controle op overlast door honden

Het wijkteam van Berendrecht, Zandvliet en Lillo heeft gisteren nazicht gedaan op plaatsen waar mensen klaagden over overlast door honden. Onder meer aan de Antwerpsebaan, Solftplaats en Scheidreef. 68 eigenaars van een hond zijn gecontroleerd.

Omdat het geen weer was om een hond door te jagen was er weinig volk op wandel en kon de politie geen vaststellingen doen. De diereneigenaars hadden allemaal hun dier aan de leiband. Er konden ook geen overtredingen op het opruimen van hondenpoep worden vastgesteld. Er is wel iemand beboet voor een verkeersovertreding.

(archieffoto Pixabay)