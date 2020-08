Controle op vakantiegangers uit rode zone is dode letter

Wie op vakantie is geweest naar een gebied dat rode zone is, is verplicht om zich bij thuiskomst te laten testen. Maar dat blijkt helemaal in de soep te draaien.

De aangekondigde controles op toeristen die uit een rode zone terugkeren, blijven theorie. Ook de aangekondigde strenge straffen voor wie zich niet laat testen, blijken een loos dreigement. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis.

Tot nu werd nog geen enkele reiziger uit een rode zone gebeld door het Vlaamse contactonderzoek. Boetes zijn evenmin al uitgedeeld. Dat was nochtans wel de bedoeling. Zeker omdat uit het verwerken van de reisformulieren, de passenger locator forms, blijkt dat slechts de helft van de reizigers uit rode zones zich laat testen. Wie terugkeert uit een rode zone, krijgt een code om zich te laten testen. Wie die test niet benut, moet daarna in de databank van de contactonderzoekers terechtkomen, om daarna een telefoontje te krijgen. Het bestaande platform laat zo'n werking echter nog niet toe, en een oplossing komt er pas tegen 4 september, als de zomervakantie op zijn einde is.