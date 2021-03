Controle tegen misbruik parkeerkaarten en -plaatsen voor personen met een handicap

Heel wat chauffeurs parkeren ten onrechte op een parkeerplaats die voorbehouden is voor personen met een handicap. Dat kon de Antwerpse politie gisteren vaststellen tijdens een grootschalige controleactie.

41 inbreuken zijn er vastgesteld. 35 bestuurders hadden hun wagen op zo'n parkeerplaats gezet, terwijl ze niet over een kaart beschikten die daarvoor nodig is. Vijf mensen vlogen dan weer de bon op omdat ze een vervalste of een vervallen kaart hadden, een kaart van een overleden persoon of een kaart van een persoon die niet in de wagen zat. En één vrouw kreeg een proces-verbaal omdat ze een kaart gebruikte van iemand die ze vroeger vervoerde, maar ze had die kaart nooit teruggegeven. De politie zegt dit soort acties vaker te zullen doen.

(foto Politie Antwerpen)