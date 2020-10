Controleactie op naleving coronamaatregelen en overlast in studentenbuurt

De wijkteams van de regio West controleerde gisteravond en -nacht in de studentenbuurt. Er werd aandacht besteed aan verschillende vormen van overlast en het naleven van de coronamaatregelen in de cafés.

Op het Theaterplein werden muziekboxen in beslag genomen die door een groep mensen gebruikt werden om luide muziek af te spelen. Eén van de gecontroleerde personen had een verboden steekwapen op zak.

In 5 cafés werden inbreuken tegen de coronamaatregelen vastgesteld, gaande van bediening zonder mondmasker, staande consumptie en bediening die niet aan tafel gebeurde. Twee zaken werden ter plaatse ontruimd en gesloten aangezien het niet hun eerste inbreuk betrof.

In één sishabar werd niet alleen illegale waterpijptabak in beslag genomen, er werd ook een boete uitgeschreven omdat 4 personen van dezelfde waterpijp gebruik maakten. Dit gebeurde bovendien buiten de rookkamer.

1 straatmuzikant die het nodig vond om zonder vergunning na middernacht de buurt wakker te houden zag zijn instrument voor 14 dagen in beslag genomen.

1 opgevoerde brommer (64 in plaats van 25 per uur) werd in beslag genomen. 2 fietsers zonder licht werden beboet en 2 automobilisten met de gsm in de hand kregen een boete.

