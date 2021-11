Controles op fietsostrade in Ekeren

Het wijkteam Ekeren hield gisteren een verkeersactie gericht op het gebruik van de fietsostrade en de regelgeving rond speed pedelecs. Eerder werd al een sensibiliseringsactie gedaan in verband met speed pedelecs, waaruit bleek dat maar liefst 65 % van de gecontroleerden niet in orde was. Tijdens de actie van maandag bleek nog 43 % niet in orde te zijn, waarbij vooral de regelgeving rond het inschrijvingsbewijs met de voeten werd getreden. Eén speed pedelec begaf zich in het verkeer met een geschrapte nummerplaat. Eén bromfietser werd beboet wegens het gebruik van de fietsostrade en enkele fietsers hadden geen fietsverlichting.