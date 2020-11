Inwoners van Borsbeek maken zich zorgen om de parkeergelengheid in hun gemeente. Vanaf 1 december zal gratis parkeren in Antwerpen nog nauwelijks mogelijk zijn want dan worden de Gedempte Zuiderdokken en ook de laatste gratis parking op de Scheldekaaien betalend. Ook Nieuw Zuid wordt een betalende rode parkeerzone. Steeds meer mensen gaan dan ook op zoek naar gratis parkeerplek in de Antwerpse randgemeenten.