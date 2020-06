Controles verkeerspolitie : 18 boetes voor gsm-gebruik achter het stuur

De overstroming in de Kennedytunnel werd mee in de hand gewerkt door een tijdelijke ingreep op de Oosterweelwerf. Om de snelweg te kunnen verbreden had de aannemer daar de betonblokken in het midden van de snelweg verwijderd waardoor het water vrij spel kreeg. Het grind en slib dat op die manier werd meegesleept verstopte bovendien de afwateringskokers. Bouwheer Lantis gaat de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat de situatie zich opnieuw voordoet.