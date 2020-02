Cor Brands is alweer maar eens wereldkampioen geworden met zijn vogels. Cor is een gekende vogelkweker uit Zandvliet. Hij heeft zich gespecialiseerd in barmsijzen, dat zijn kleine vogeltjes. De opdracht van die barmsijzen, is om er gewoon zo goed mogelijk uit te zien. En daarin is Cor dus de beste van de wereld. Op het WK in Portugal pakte hij maar liefst 6 medailles.